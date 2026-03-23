Türkiye Genelinde Büyük İstihdam Fırsatı

İŞKUR’un resmi sistemi üzerinden yayımlanan ilanlarla 81 ili kapsayan geniş çaplı personel alımı süreci başladı. Özel sektör iş yerlerinde gerçekleştirilecek alımlar, farklı eğitim seviyelerinden adaylara hitap etmesiyle dikkat çekiyor.

Başvuruların online olarak yapılabildiği ilanlara yoğun ilgi beklenirken, özellikle iş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuluyor.

Güvenlik Görevlisi Alımı Detayları

Toplam 1483 kişilik güvenlik kadrosu için farklı pozisyonlarda alım yapılacak.

Kontenjan dağılımı şu şekilde:

804 silahsız özel güvenlik görevlisi

612 güvenlik görevlisi

51 silahlı özel güvenlik görevlisi

6 özel güvenlik ve koruma personeli

5 güvenlik polisi

3 güvenlik amiri / sorumlusu

1 eğitim kurumu güvenlik görevlisi

1 güvenlik müdürü

Adaylardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, İŞKUR’a kayıtlı bulunmaları ve özel güvenlik kimlik kartına sahip olmaları isteniyor. Ayrıca sabıka kaydının bulunmaması, askerlikle ilişiğin olmaması ve sağlık açısından görev yapmaya engel bir durumun olmaması gerekiyor.

Temizlik Görevlisi Alımı Detayları

Temizlik personeli alımları ise toplam 2809 kişilik kontenjanla gerçekleştirilecek.

Kadro dağılımı şöyle:

2342 temizlik görevlisi

411 beden işçisi (temizlik)

25 hastane temizlik görevlisi

16 cadde, sokak ve park temizlik işçisi

10 uçak temizlik görevlisi

5 park temizlik işçisi

Bu alımlarda genellikle eğitim şartı aranmazken, adayların 18 yaşını doldurmuş olması ve fiziksel olarak çalışmaya uygun olması gerekiyor. Temiz adli sicil kaydı da başvuru şartları arasında yer alıyor.

Başvurular Nasıl Yapılacak

Adaylar başvurularını İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Sisteme giriş yapan kullanıcılar, “iş ilanları” bölümünden uygun kadroları seçerek başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor.

Yoğun İlgi Bekleniyor

Geniş kadro ve farklı pozisyon seçenekleri nedeniyle ilanlara Türkiye genelinde yoğun başvuru yapılması bekleniyor. Özellikle güvenlik ve temizlik alanında iş arayanlar için önemli bir fırsat sunan alımlar, kısa sürede dolabilir.