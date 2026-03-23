Boğazcık Mahallesi’nde yaşayan Aydoğan'a çocukları ve torunları tarafından 102 yaşına girmesi dolayısıyla doğum günü sürprizi düzenlendi.

Aydoğan, mahalle sakinlerinin de katıldığı kutlamada kendisi için hazırlanan pastadaki mumu üfledi.

Eşi yaklaşık 30 yıl önce vefat eden 4 çocuk ve 11 torun sahibi Hüseyin Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğum günü kutlaması nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, kendisini yalnız bırakmayan çocukları, torunları ve komşularına teşekkür etti.



Sağlığının gayet yerinde olduğunu ifade eden Aydoğan, "Şükürler olsun hiçbir şikayetim yok, sıhhatim gençlik gibi devam ediyor. Küçüklükten bu yana her işimi kendim yaparım. İki kızım, iki oğlum var. 11 torun sahibiyim. Torunlarımın ise 12 çocuğu var." dedi.

Aydoğan, mümkün olduğunca doğal beslenmeye gayret ettiğini sözlerine ekledi.

Hüseyin Aydoğan’ın 68 yaşındaki kızı Ülker Aydın Aydoğan ise, "Babamın 102 yaşına ulaşmasından dolayı çok mutluyuz, sağlığı gayet iyi. Az yer ama sık sık beslenir. Bizde kendisine her zaman yardımcı oluyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin inşallah." diye konuştu.