Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bayramlaştı.

Bayramın huzur ve barış getirmesini temenni eden Ünlüer, şunları kaydetti:

"Biz valilik ve belediyeler olarak bayramla ilgili her türlü tedbiri aldık. Vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde bayramlarını geçirsinler diye her türlü tedbirimizi aldık. Yaklaşık 4 bin 884 polisimiz, jandarmamız şu anda sahada görevdeler. Vatandaşlarımız daha sağlıklı, daha huzurlu bayram geçirsinler diye emniyet birimlerimiz, sağlık birimlerimiz, itfaiye birimlerimiz tamamen sahadalar ve vatandaşımızın hizmetindeler."

Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İrfan Karatutlu, Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici, Vahit Kirişci ve Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.