İstanbul Esenler’de yaşanan olayda, şehirlerarası sefer yapan bir yolcu otobüsü Büyük İstanbul Otogarı’nda yolcularını indirdikten sonra hareket etti.

Tekstilkent mevkiine ulaşan otobüsün sürücüsü, aracın motor kısmından yükselen dumanları fark etti. Kısa sürede büyüyen alevler, otobüsü tamamen sardı.

Durumu fark eden sürücü, aracı hemen emniyet şeridine çekerek olası bir faciayı önledi. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise en büyük teselli oldu.

Yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde trafik akışı bir süre durma noktasına geldi.

Otobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.