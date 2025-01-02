2025 yılında da vatandaşlar alışkanlıklarını değiştirmeyerek hatalı park yapmaya devam etti. Özellikle ana arterlerde ve dar sokaklarda ikinci sıradaki park edilen araçlar, şerit sayısını azaltarak trafik yoğunluğunu arttırıyor.

aynı zamanda diğer araçların park yerlerinden çıkması olanaksız hale geliyor. Çok sayıda sürücü park halindeyken uzun süre mahsur kalıyor. Hatalı park konusunda uygulanan cezalar ve trafik denetimlerine rağmen bu alışkanlığın devam ettiği dikkat çekiyor.

Hatalı bir park durumu neticesinde çöp kamyonu çöp konteynerin, dahi almakta problem yaşıyor.

Aksu haber ekibi bu durumu sizler için görüntüledi.