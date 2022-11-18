Hükümet bulvarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçakla yaralandı.
Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Hükümet bulvarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçakla yaralandı.
Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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