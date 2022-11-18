Hükümet bulvarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçakla yaralandı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.