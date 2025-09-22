Dünya genelinde milyonlarca teknoloji meraklısını buluşturan NASA Space Apps Challenge, ilk kez Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek. 2012 yılından bu yana NASA tarafından düzenlenen ve uzay, çevre, teknoloji ile sürdürülebilirlik alanlarında yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlayan etkinlik, 4-5 Ekim 2025 tarihlerinde Cemile Akkoyun Millet Konağı’nda yapılacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM) öncülüğünde organize edilecek program, gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki yetkinliklerini geliştirmelerine imkân tanırken aynı zamanda şehrin uluslararası tanınırlığını da artıracak.

48 Saatlik Yoğun Maraton

Etkinlik kapsamında katılımcılar, NASA’nın açık veri setlerini kullanarak gezegen ve uzayla ilgili sorunlara yenilikçi çözümler üretmek için 48 saat boyunca yoğun bir şekilde çalışacak. Elde edilen projeler yalnızca yerel değil, aynı zamanda küresel ölçekte de değerlendirilecek. Başarılı fikirler, gelecekte uzay teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanında yapılacak çalışmalara ışık tutacak.

Küresel Bir İnovasyon Ağı

NASA Space Apps Challenge, her yıl dünyanın farklı şehirlerinde eş zamanlı olarak düzenleniyor. Kahramanmaraş’ın bu yıl ilk kez dâhil olduğu etkinlik, gençlere yalnızca kendi şehirlerinde değil, aynı zamanda küresel ölçekte fark yaratma fırsatı sunuyor.

Tüm Gençlere Açık ve Ücretsiz

Katılım tamamen ücretsiz olan etkinliğe, 16 yaş ve üzerindeki gençler başvuruda bulunabilecek. Başvurular çevrimiçi olarak https://www.spaceappschallenge.org/2025/local-events/kahramanmaras internet adresinden yapılabiliyor.