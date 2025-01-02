Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Çamlık Çevre Yolu üzerinde bulunan bir marketin deposunda çıkan yangın, çevrede korku ve paniğe neden oldu.

Depodan yükselen yoğun duman ve alevler kısa sürede çevrede fark edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının büyümesini engellemek için yoğun bir müdahale gerçekleştirildi.

Depoda bulunan yanıcı malzemeler nedeniyle yangın kontrol altına alınmakta güçlük yaşanırken, itfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu alevler daha fazla büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, depo kullanılamaz hale geldi ve maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürerken, yetkililer bölgede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları olası tehlikelere karşı uyardı.