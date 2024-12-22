Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bir sitenin çatı katında çıkan yangın, mahallede korku ve paniğe yol açtı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede çatı katını sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak çevredeki binalara sıçraması önlendi.

Yangın sırasında binadaki sakinler hızla tahliye edilirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yetkililer, yangınla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğünü belirtti.