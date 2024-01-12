Asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş'ta birçok okul yıkılırken birçoğu da ağır hasar aldı.

Depremin oluşturduğu zararın onarımı için başlatılan çalışmaların ardından, güvenlik gerekçesiyle yıkım kararı alınan okul binası, uzman ekipler tarafından Türkiye’nin en eski 100 lisesi arasında bulunan Kahramanmaraş Anadolu Lisesinin yıkımı tamamlandı.

1965 yılından beri Bahçelievler Mahallesi'ndeki binasında bulunan liseden geriye boş bir arazi kaldı.

Tarihi lise, şimdilerde ise Şeyh Adil Mahallesi'nde bulunan Ziya Gökalp İlkokulu’nun eski binasında eğitim ve öğretime devam ediyor.