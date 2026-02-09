Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde bulunan bir restoranda yaşanan olayda, yemek yedikleri sırada bebeklerinin nefes alamadığını fark eden aile büyük bir panik yaşadı. Annenin feryat ederek çevredekilerden yardım istediği o dehşet anlarında, restoran şefi Ali Aydoğan bir an bile tereddüt etmedi.

Müşterilerinden müsaade isteyerek bebeği kucağına alan Aydoğan, profesyonel bir ilk yardım hamlesiyle bebeği kolunun üzerine yatırdı.

Saniyeler İçinde Gelen Kurtuluş

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlarda; Aydoğan, bebeğin sırtına uyguladığı doğru vuruşlarla (Heimlich Manevrası) nefes borusunu tıkayan cismi dışarı çıkartmayı başardı. Bebeğin yeniden nefes alıp ağlamaya başlamasıyla restoranda derin bir nefes alındı.

"Parmakla Müdahale Etmeyin!" Uyarısı

Olay sonrası konuşan kahraman şef Ali Aydoğan, bu tür durumlarda panikle bebeğin boğazına parmak sokulmasının cismi daha derine itebileceği konusunda hayati bir uyarıda bulundu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, minik yavrusunu kucağına alan acılı aile, gözyaşları içinde şef Aydoğan’a teşekkür etti.