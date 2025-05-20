http://kahramanmarasta-bugun-hava-nasil-20-mayis-2025-guncel-hava-durumuKahramanmaraş’ta bugün yağmur beklenmiyor. Rüzgar hafif esintilerle birlikte kuzeydoğudan esecek. Nem oranının gün içerisinde %40-50 civarında seyretmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması öneriliyor.

Önümüzdeki Günlerde Kahramanmaraş Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji tahminlerine göre, Kahramanmaraş hava durumu 5 günlük periyotta da güneşli geçecek. 21 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 32°C’ye, 22 Mayıs Perşembe günü ise 33°C’ye kadar yükselebilir. Hafta boyunca yağış beklenmiyor.

Güneşli Havanın Tadını Çıkarın

Sıcak ve güneşli havalar, dışarıda vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için ideal. Ancak uzmanlar, özellikle öğlen saatlerinde dışarı çıkacakların güneş kremi kullanması ve bol sıvı tüketmesi konusunda uyarıyor.