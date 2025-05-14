Günlük Sıcaklık Değerleri:

En Yüksek Sıcaklık: 25°C Büyükşehir belediyesinden engelsiz orman İçeriği Görüntüle

En Düşük Sıcaklık: 14°C

Sabah saatlerinde güneşli bir hava beklenirken sıcaklıklar 14°C civarında olacak. Öğle saatlerine doğru parçalı bulutlu gökyüzü ile birlikte sıcaklık 23°C’ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise güneş yeniden yüzünü gösterecek ve sıcaklıklar 20°C seviyelerinde seyredecek. Gece saatlerinde açık bir hava ve 15°C’lik bir sıcaklık tahmin ediliyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Öğle saatlerinde UV indeksinin yüksek olması bekleniyor. Bu nedenle özellikle dışarı çıkacak vatandaşların güneş koruyucu kullanmaları ve uzun süre doğrudan güneşe maruz kalmamaları öneriliyor.

Yerel gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olunmalı, açık alanlarda vakit geçireceklerin tedbirli olmalarında fayda var.



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