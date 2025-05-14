Günlük Sıcaklık Değerleri:
-
En Yüksek Sıcaklık: 25°C
-
En Düşük Sıcaklık: 14°C
Sabah saatlerinde güneşli bir hava beklenirken sıcaklıklar 14°C civarında olacak. Öğle saatlerine doğru parçalı bulutlu gökyüzü ile birlikte sıcaklık 23°C’ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise güneş yeniden yüzünü gösterecek ve sıcaklıklar 20°C seviyelerinde seyredecek. Gece saatlerinde açık bir hava ve 15°C’lik bir sıcaklık tahmin ediliyor.
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
-
Öğle saatlerinde UV indeksinin yüksek olması bekleniyor. Bu nedenle özellikle dışarı çıkacak vatandaşların güneş koruyucu kullanmaları ve uzun süre doğrudan güneşe maruz kalmamaları öneriliyor.
-
Yerel gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olunmalı, açık alanlarda vakit geçireceklerin tedbirli olmalarında fayda var.
-
Kahramanmaraş’ta Hava Durumu Gelişmelerini Takip Edin
Kahramanmaraş'ta hava durumunu güncel olarak takip etmek için sitemizi takip edebilirsiniz.