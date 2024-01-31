Kentteki 1. sınıf lokanta ve kebapçılarda uygulanacak yeni yat tarifesiyle, özellikle yöresel lezzetler dahil olmak üzere birçok ürün fiyatında zam görüldü.

2024 yılının başlamasıyla birlikte vatandaşın cebini hemen etkileyen bir başka faktör, asgari ücretin güncellenmesi oldu. Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte vatandaşın alım gücüyle ilgili endişeler de artarken, Kahramanmaraş'ta restoranlara yapılan zamlar, maliyetlerin nasıl arttığının bir göstergesi oldu.

Kahramanmaraş'ın sevilen tadları da zamlardan nasibini aldı. Yeni tarifeye göre, yerel lezzetlerin başında gelen paçanın porsiyon fiyatı 180 lira olurken, çeşitli çorbaların fiyatı da 100 liraya çıktı.

Öğrenci bütçesiyle sıkça tercih edilen tavuk döner dürümün fiyatı 120 liraya yükselirken, et dönerin fiyatı da 250 lira olarak belirlendi.



