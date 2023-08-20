AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, depremin ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasıyla afetzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalara geçildiğini söyledi.

Bu kapsamda barınma sorununun çözümüne yönelik kent genelinde 29 ayrı noktada 49 çadır kent oluşturulduğunu ve bu alanlara 7 bin 153 çadır kurulduğunu belirten Temur, yaklaşık 30 bin 217 vatandaşın ilk etapta çadırlara yerleştirildiğini ifade etti.

- "Çadırlarımızın son kısmını hafta içinde kaldırdık"

Temur, bu hafta itibarıyla kentte çadır kentlerde yaşamın sona erdiğine işaret ederek, "Bölgede oluşturulan çadırlarımızın son kısmını hafta içinde kaldırdık. Buradaki vatandaşlarımızın çoğunluğu konteynere yerleştirildi, bir kısmı ise kira yardımı almak suretiyle eve yerleştirildi." diye konuştu.