Trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlarda bulunması gereken çakar ve tepe lambası, yasal hakları olmadığı halde elektronik malzeme satan iş yerlerinden alınarak otomobillere takılıyor. Bu şekilde yola çıkan uyanıklara karşı denetimler sürüyor. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarması ekipleri, rutin denetimleri esnasında bir otomobilde usulsüz olarak çakar takılı olduğunu belirledi. Sürücüye, toplamda 138 bin 172 TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine de 1 ay süreyle el konuldu.