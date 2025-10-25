Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bilişim suçları soruşturması kapsamında, sosyal medya üzerinden çapa makinası satışı ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, gelen ihbarlar üzerine başlatılan adli soruşturma kapsamında Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Hatay, Adana ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, toplam 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 4’ünün başka suçlardan ceza infaz kurumlarında bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin “ofis” olarak kullandıkları adreste yapılan baskında ise 4 şüpheli ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen 2 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 26 fişek, 12 uyuşturucu hap, 17 cep telefonu, 2 tablet, 4 flash bellek, 2 hard disk, 3 dizüstü bilgisayar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Kaçak durumundaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edeceğini açıkladı.