Olay Yeri: Dulkadiroğlu – İsa Divanlı Mahallesi

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi’nde bulunan bir cep telefonu dükkanında çıkan silahlı olay, mahallede paniğe neden oldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre, iş yerine baskın yapan kişilerle dükkan sahibi arasında tartışma yaşandı.

Dükkan Sahibi Silahla Karşılık Verdi

İddiaya göre, dükkana gelen kişilerle yaşanan gerginliğin ardından dükkan sahibi silahını çekerek ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerine Geldi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis Geniş Güvenlik Önlemi Aldı

Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı. Saldırının neden gerçekleştiği henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soruşturma derinleştiriliyor.