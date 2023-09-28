Dağlık yapıya sahip Çağlayancerit ilçesinin önemli gelir kaynakları arasında yer alan cevizin hasadı sürüyor.

Uzun sopa yardımıyla dalından indirilen cevizler, elde veya ceviz kavlatma makinelerinde yeşil kabuğundan ayrılarak kurutmaya alınıyor. Üreticiler tarafından evlerin damları veya düz alanlarda kurutulan cevizler, bir haftalık sürecin ardından hazır hale getiriliyor.

Aroması, dolgun yapısı, yağ oranı gibi özellikleriyle dikkati çeken Çağlayancerit cevizinde bu yıl rekolte artışı bekleniyor.

Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene, hem Türkiye hem de Avrupa Birliği coğrafi işareti bulunan cevizlerinin doymuş ve doymamış yağ oranları bakımından diğer cevizlerden farklı olduğunu söyledi.