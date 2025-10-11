İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeniylе ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, konteyner kentte yaşayan vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

Bir diğer yangın ise Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi Havaalanı Caddesi üzerinde meydana geldi, bir iş yerinin elektrik trafosunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangında maddi hasar oluştu, can kaybı yaşanmadı.