Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Mükerrem Ünlüer, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Törene il emniyet müdürü nurettin Gökduman, il jandarma komutanı ali gemalmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonunda Aksu Haber'e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer Cumhuriyetin Türk milletine bırakılmış en güzel miraslardan birisi olduğunu ifade etti.