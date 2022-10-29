Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da büyük bir coşkuyla kutlandı. Valilikte gerçekleştirilen tebrik kabulüyle başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Valilik Meydanı’nda düzenlenen coşku dolu törenle devam etti. Programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, 54’üncü Hükümet Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, kaymakamlar, protokol üyeleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunduğu törende, öğrenciler okudukları şiirlerle katılımcılardan yoğun alkış aldı. Halk oyunları ve Jandarma Komando Birliği gösterilerinin de yapıldığı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları; öğrenciler, gaziler, STK temsilcileri ve askeri birliklerin geçit töreniyle noktalandı.

“Cumhuriyetimize Sahip Çıkacağız”

Valilik Meydanı’nda gerçekleştirilen törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Bugün, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla hep birlikte kutluyoruz. Cumhuriyet, aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz mücadelenin, onurlu duruşun, vatan sevgisinin, egemenliğine sahip çıkma ve bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardığı bir eserdir. Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran kahraman ecdadımız, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bu ülkeyi bizlere armağan etmiştir. Cumhuriyetimizin kurulduğu 29 Ekim 1923 yılından itibaren geçen 99 yılda Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim ve kültür alanındaki atılımları ve demokrasisiyle, dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini almış, önemli mesafeler kat etmiştir. Bizler de aynı ruhla cennet vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkacak, gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet Bayramı’mız Kutlu Olsun”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümünü protokol üyelerimiz ve hemşehrilerimizle birlikte büyük bir coşku ve gururla kutladık. Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, aziz vatanımızı korumak için canını feda etmiş tüm şehitlerimize ve ebediyete uğurladığımız gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.