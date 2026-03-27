Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Bulgur mevkiinde doğa yürüyüşüne çıkan 9 kişilik grupta yer alan Z. G., dereden karşıya geçmeye çalıştığı sırada ayağını kırarak yaralandı. Yaralanma nedeniyle grup bölgede mahsur kaldı.

İhbar üzerine Elbistan AFAD istasyonundan 4 personel ve 1 araç ile Kahramanmaraş AFAD’dan 6 kişilik profesyonel dağcı ekip olay yerine sevk edildi. Zorlu ve engebeli arazide yürütülen çalışmalar sonucunda ekipler kısa sürede yaralıya ulaştı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Z. G.nin bulunduğu bölgeden kara yoluyla tahliyesinin mümkün olmadığı değerlendirildi. Bunun üzerine AFAD Başkanlığı’ndan helikopter talep edildi.

Bölgeye ulaşan helikopterle sedyeye alınan yaralı vatandaş, güvenli şekilde Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer grup üyelerinin ise herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenildi.