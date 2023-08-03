Kahramanmaraş'ta kar sularının erimesiyle oluşan doğal Karagöl, manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Değirmendere beldesine 4 kilometre uzaklıkta olan Karagöl, bin metrekare alana sahip. 150'ye yakın endemik bitki barındıran göl göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor. Tarihi bakımında oldukça zengin olduğu bilinen Karagöl, Bizans dönemine ait kalıntıları bulunduruyor. Turna Dağı savaşından o döneme ait savaş izlerini görmenin mümkün olduğu biliniyor.

Göl ortalama bin metrekare alana sahip olup, derinliği 50-60 cm arasında değişiyor. Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan bölgede Turna, Leylek ve Angut kuşları bulunuyor. 150’ye yakın endemik bitli türünü barındırıyor. Bölgede yine üçün üzerinde göl mevcuttur. Dört tarafı dağlarla çevrili olan göl temmuz ayına kadar kalmaktadır.