Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2016–2019 yılları arasında DEAŞ terör örgütü içerisinde Suriye’de çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve müteakiben ülkemize giriş yaparak Kahramanmaraş’ta yaşamaya başladıkları tespit edilen Suriye uyruklu M.K., N.K. ve A.A. Dulkadiroğlu ilçesinde icra edilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.