Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadeleri ve elde edilen diğer delillerle birlikte ”DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçunu işlediği tespit edilen Suriye uyruklu 18 şüpheliye yönelik olarak jandarma terörle mücadele ekipleri, Kahramanmaraş merkezli Hatay, Gaziantep, Kilis ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 24 adet cep telefonu, 19 adet sim kart, 1 adet notebook, 8 adet hafıza kartı, 4 adet USB bellek,1 adet sikke, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli ise, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

