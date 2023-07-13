Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaşanan afet sonrası şehirdeki inşaat süreçleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İlçe belediye başkanları ile gerçekleştirilen toplantı sonrası basın açıklaması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yaşadığımız afet sonrasında yıkılmış ve diğer alanlarda zeminin yeniden bir jeolojik etütü yapılıyor. Bu alanlar yapılaşmaya ne kadar elverişli, kaç katlı yapılabilir diye geniş çaplı Çalışmalar neticesinde bir ön rapor hazırlandı” dedi.

Konuşmasının devamında başkan Güngör, “6 Şubat tarihinden sonra Mikrobölgeleme Jeolojik Etüt Raporu olan ya da jeolojik etüt raporu 2011 sonrası yapılmış alanlarda da hasarsız ve az hasarlı inşaatların devamına karar verilmiştir.” İfadelerini kullandı.

Yerinde dönüşüm ile ilgili de çalışmaların devam ettiğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şu ifadelere yer verdi.

“Bakanlığımız yerinde dönüşümle ilgili bir çalışma yürütüyor. Bu kanun da mecliste görüşülüyor. Bu kanun çıktığında yerinde dönüşüm ile ilgili bakanlığımız hem kredi hem de hibe desteği vererek arzu edenlerin yerinde dönüşümüne katkı sağlayacak. Bu süreci de yakından takip ediyoruz. Tahmin ediyorum bu süreç de bu hafta netleşir ve ardından Kahramanmaraş’ta da çalışmalar başlar. Bakanlığımız ve belediye başkanlarımızla yaptığımız istişare sonucunda almış olduğumuz kararın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.