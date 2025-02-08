KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta "6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Oryantiring Yarışması" düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Onikişubat Belediyesi iş birliğinde Kahramanmaraş Expo 2023 alanında düzenlenen etkinliğe, 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen 11 ilden 425 sporcu katıldı.

Sporcular yarışmada dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.



Yarışlarda 16 kategoride 48 sporcu ödül almaya hak kazandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, AA muhabirine, anlamlı etkinliği düzenlemenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.



Güler, "Sporcularımızı tekrar hayata döndürebilmek, motive edebilmek, ileride yapılacak olan Türkiye Şampiyonası yarışmalarına katılabilmelerini sağlayabilmek için onlara, seçim döneminde de yoğun bir destek sağladık. Bu desteğimiz sonuna kadar devam edecek. Oradaki kulüplerimizi ve tüm evlatlarımızı, antrenörlerimizi, hakemlerimizi tekrar aramıza katıp, hep beraber bu camiayı canlandırarak buralarda da bu sporu yaşatacağız." dedi.

Konuşmanın ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.



