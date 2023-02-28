Kahramanmaraş'ta koordinatör Vali olarak görev yapan Vali Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi konteyner kentinde depremzede Ecrin Kocakaya'nın doğum günü olduğunu öğrendi.

Vali Varol, Belediye Başkanı Sayan ve Kızılay gönüllüleri, depremzede Kocakaya'yı sevindirmek için sürpriz doğum günü etkinliği hazırladı.

Kesilen yaş pastayla Kocakaya'nın 9. yaşı kutlandı, çevrede bulunan çocuklar da alkışlar eşliğinde 'iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana' diyerek arkadaşlarının doğum gününü kutladı.

Etkinlik çocuklara pasta ikram edilmesinin ardından sona erdi.