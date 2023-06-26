Geçen yıl Kurban Bayramı'nda müşterilerini kendi iş yerlerinde karşılayan Kahramanmaraşlı esnaf, iş yerleri yıkılınca müşterilerini sosyete pazarında karşılamaya başladı.

İş yerleri yıkılan 50 esnaf Onikişubat ilçesindeki sosyete pazarında kurdukları stantlarda tezgahlarının başında müşterilerini bekliyor.

Depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde iş yeri bulunan esnaf Ayşe Nurlu, giyim mağazası yıkılınca pazarda tezgah açtığını söyledi.

Pazar sorumlusu Zekeriya Zülfü ise depremde iş yeri yıkılan 50 esnafın pazara tezgah açtığını belirtti.

