Depremzedelerin talebini geri çevirmeyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, her zaman olduğu gibi yine onların yanında oldu. Başkan Toptaş, depremzedeler için konteyner kentte kurulan dev ekranla Çekya ile karşılaşan A Milli Takımımıza destek maçını izledi. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu’nda mücadele eden A Milli Takımımız, gruptaki son maçında tur için Çekya karşısına çıktı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın girişimiyle kurulan dev ekranda maç izleyen vatandaşların heyecanına da ortak olan Başkan Toptaş, etkinliğin depremzedelere moral vermesi ve birlik beraberlik duygusunu pekiştirmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Maç sırasında büyük bir heyecan ve coşku yaşandı, vatandaşlar milli takımımıza destek oldu. Maç sonrası, maçı izleyen vatandaşlar Başkan Toptaş’a teşekkür etti.

Başkan Toptaş, daha sonra vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyerek çözüm önerilerinde bulundu.