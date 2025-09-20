AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, yapımı tamamlanan yeni okullarda öğrencilerin eğitime başladığını, devam eden projelerle birlikte 2026 yılı sonunda derslik sayısının 12 bini aşacağını söyledi.

Deprem sonrası yapımına başlanan 65 okulda eğitimin sürdüğünü belirten Debgici, il genelinde 105 okulun inşaatının devam ettiğini söyledi. Dulkadiroğlu Akyar bölgesinde süren okul yapımlarını inceleyen Debgici, yatırımların hızla ilerlediğini ifade etti.

Her biri 24 derslikten oluşan üç okulun Akyar’da inşa edildiğini kaydeden Debgici, toplamda 72 dersliklik kapasitenin öğrencilere kazandırılacağını aktardı.