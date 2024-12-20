Yapılan planlı çalışma sonucunda, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı, tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması gibi suçlarla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli operasyon, Gaziantep, Manisa, Balıkesir, Muğla ve Osmaniye illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru evrak ve dokümanlara el konuldu.

Daha önce benzer suçlamalarla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli, farklı zamanlarda adli makamlara sevk edilmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin müşterilerini yaklaşık 30.000.000 TL zarara uğrattığı belirlendi. Suçtan elde edilen mal varlıklarının aklandığı değerlendirilen 100 adet devre mülk hissesi, 3 adet araç ile banka ve elektronik hesaplarına şerh koyma kararı alındı.

Olayla ilgili olarak adli mercilere sevk edilen toplam 10 şüpheli, Ş.Ü., İ.Y., A.G., N.S., E.Y., D.G., E.Ş., M.E., M.F. ve C.T., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

