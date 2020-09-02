Elbistan ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru M.Ç’nin kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, memleketine gitmek üzere yıllık izne ayrılan M.Ç. eşi ve çocuğunun da bulunduğu 02 FR 109 plakalı otomobil Elbistan-Malatya kara yolunun 18.kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada sürücü polis memuru ile birlikte eşi Ö.Ç. ve 1 yaşındaki çocukları A.Ç. yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.