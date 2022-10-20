Zabıta ekiplerince el konulan paralar kamuya aktarılacak.

Kahramanmaraş’taki duygu istismarcılarından biri daha Büyükşehir Belediyesi zabıtasının rutin denetimlerine takıldı.

Şehrin en işlek arteri Azerbaycan Bulvarı’nda kendisine yoksul süsü vererek dilencilik yaptığı tespit edilen bir şahıs dilenirken yakalandı.

Dilencilikten kazandığı paralar ve mal varlığı dolayısıyla şahsın üzerindeki 3 saat içinde topladığı bin 555 lira nakit para, tutanakla teslim alındı.

Cezai işlem uygulanan şahıs, işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep’e gönderildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, tutanak altına alınan bin 555 liranın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33/2 maddesi uyarınca kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere kamuya aktarıldığı belirtildi.