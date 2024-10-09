Kahramanmaraş’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, yasa dışı avlanan saka kuşlarını özgürlüğüne kavuşturdu. Göksun Şefliği ve Geben Jandarma Karakol Komutanlığı ile ortaklaşa yapılan av koruma ve kontrol faaliyeti sırasında yasa dışı olarak saka kuşu avlandığı tespit edildi.

Ekiplerin fark edilmesi üzerine, yasa dışı avlanan kişiler kaçarken, bölgede yapılan incelemede kafes içerisinde 53 saka kuşu bulundu. Doğal yaşamdan koparılan kuşlar, DKMP ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı. Yasa dışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.