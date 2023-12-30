İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kıskıvrak yakaladı! İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kıskıvrak yakaladı!

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, kendisini asker, polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin aracına operasyon yaptı. Kahramanmaraş-Gaziantep yolu Kapıçam mevkiinde alınan araçta bulunan M.Ç.(37), M.Y.(34), M.K.(49) ve A.Ç.(43) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 148.500 TL, 21.300 Amerikan Doları, 300 Euro, 7 Adet Bilezik, 6 Adet Yüzük, 2 Çift Altın Küpe, 1 Adet Saat ele geçirildi. Gözaltına alınan Irak uyruklu şüphelilerin Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı tespit edildi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt