Kahramanmaraş'ta soğuk hava koşulları ve bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yabani hayvanlar yerleşim yerlerine yaklaşmaya başladı. Afşin ve Ahır Dağı eteklerinde, yiyecek aramak için yerleşim bölgelerine kadar inen domuz sürüleri vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde domuz sürülerinin topluca dolaştığı ve yiyecek aradığı anlar dikkat çekti. Vatandaşlar, hayvanların hem doğanın sert şartlarından korunmaya çalıştığını hem de yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine kadar indiğini belirtti. Yetkililer, bu durumlarda vatandaşların dikkatli olması ve yabani hayvanlarla karşılaştıklarında herhangi bir zarar görmemek için tedbirli davranmaları gerektiğini hatırlattı.

Görüntüler, kış mevsiminin etkisiyle doğadaki hayvanların yaşam şartlarının zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.