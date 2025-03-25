KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta down sendromlu öğrenciler için kurabiye süsleme ve limonata yapma atölyesi etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün uygulama mutfağında düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler, bölüm öğrencilerinin rehberliğinde kurabiye yaptı.

Çeşitli malzemelerle farklı şekillerde kurabiyeler hazırlayan özel bireyler, yiyecek içecek sınıfında da rengarenk limonata yapmayı öğrenerek eğlenceli vakit geçirdi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Cihan Canbolat, AA muhabirine, gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında down sendromlu öğrencileri okulda misafir ettiklerini, kurabiye süsleme ve sihirli limonata etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerle eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getiren Canpolat, "Özel misafirlerimizi okulumuzda ağırlamak çok güzel. Bu etkinlik bizlere de terapi niteliğinde oluyor. Onları mutlu edebilmek, onları gülümsetmek bizleri de motive ediyor. Down sendromlu öğrencilerimizi gönüllülük çalışmaları dersimizde misafir ediyoruz ve onlarla kurabiye yapıp süslüyoruz." diye konuştu.

Etkinlik sonunda öğrencilere sertifikaları verildi.



