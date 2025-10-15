Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi, Maarif Mahallesi’ndeki KSÜ kavşağı, geçtiğimiz günlerde drift yapan otomobillerin hedefi oldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları, kavşakta birden fazla otomobilin lastiklerini sırıtarak kontrollü kayma yaparken görüntülendiği anları kayda aldı.

Emniyet ve trafik yetkilileri, kamera kayıtlarını titizlikle inceledi. Görüntüler üzerinden bir aracın plakası ve sürücüsü belirlenerek tespit edildi. Sürücüye, “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçu kapsamında tam 91 bin 554 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca aracın trafikten men edilmesi ve sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konulması yönünde işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kent genelinde kamu düzenini bozan, çevreyi rahatsız eden sürücülere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Drift eylemlerine göz yumulmayacağı, trafik kurallarını hiçe sayanlara işlem yapılacağı kamuoyuna duyuruldu.