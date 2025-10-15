Edinilen bilgilere göre, olay Hürriyet Mahallesi Ahirdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis devriye ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan bir motosikleti durdurmak istedi. Ancak motosiklet sürücüsü Y.K., polislerin ihtarına aldırış etmeyerek aniden hızlanarak kaçmaya başladı.

Takip esnasında 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü, motosikletini ve taşıdığı kurusıkı tabancayı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Ancak bölgede görevli olan ve hızla olaya müdahale eden Yunus timleri tarafından kısa süre içerisinde kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede motosikletin herhangi bir çalıntı kaydının olup olmadığını araştırdı. Y.K. hakkında ehliyetsiz araç kullanmak, tehlikeli araç kullanmak, polis ekiplerinden kaçmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve izinsiz silah bulundurmak gibi birçok suçtan hem adli hem de idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor