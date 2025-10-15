Olay, Kahramanmaraş‑Kayseri kara yolu üzerinde, Mahsuni Şerif Tüneli içinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; F. K. yönetimindeki 52 BK 533 plakalı SUV, aynı yönde seyreden S.S. idaresindeki 31 SY 791 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle SUV araçta bulunan Ceyhun U. olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan dört kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hızla yapılan ilk müdahalenin ardından Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü S.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili jandarma soruşturması başlatıldı. Kazanın meydana geliş şekli, hız durumu, sürücü hatası ve trafik koşulları detaylı biçimde inceleniyor. Ayrıca tünel içerisindeki görüş durumu, ışıklandırma, otoyol koşulları ve aracın teknik durumu gibi etkenler de soruşturma kapsamına alındı.