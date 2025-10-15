15 Ekim’de başlayan festival, 31 Ekim’e kadar sürecek ve çarşıda adeta bir şenlik havası estirecek. Festival kapsamında Derepazarı esnafı, ziyaretçilere özel indirim kampanyaları, çeşitli sürpriz hediyeler ve ailece vakit geçirilebilecek kültürel etkinlikler sunuyor. Festival süresince alışveriş yapan ziyaretçiler, hem uygun fiyatlarla alışveriş yapmanın hem de keyifli vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.

Açılışa Yoğun Katılım Oldu

Derepazarı Alışveriş Festivali’nin açılışı, çarşı meydanında düzenlenen törenle yapıldı. Açılışa; Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası temsilcileri, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreni, mehter takımı gösterisi ve yerel halk oyunları ile renklendi.

Festivalin koordinasyonunu üstlenen Derepazarı Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Cıngıllıoğlu, yaptığı açıklamada, festivalin sadece alışverişi değil, şehrin sosyal yaşamını da canlandırmayı hedeflediğini belirtti. Cıngıllıoğlu, “Ziyaretçilerimizi her gün farklı bir etkinlikle karşılayacağız. Sıra geceleri, geleneksel çocuk oyunları, mehter gösterileri, öğlen yemekleri ve çorba ikramlarımızla hem gönüllere hem de damaklara hitap edeceğiz” dedi.

Esnafa Moral, Vatandaşa Fırsat

Festival, ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçen esnaf için moral kaynağı olmasının yanı sıra vatandaşlar için de uygun fiyatlı alışveriş fırsatları sunuyor. Organizatörler, bu tür etkinliklerle hem esnafı desteklemeyi hem de çarşının cazibesini artırarak yerli tüketicinin kent merkezindeki alışveriş noktalarına yönelmesini amaçlıyor.

Amaç: Kahramanmaraş’ta Alışveriş Kültürünü Canlandırmak

Festivalle birlikte Kahramanmaraş’ta geleneksel çarşı kültürünün yeniden canlandırılması ve vatandaşların yerel esnafa yönelmesinin teşvik edilmesi hedefleniyor. Esnaflar, bu tür etkinliklerin yılda birden fazla kez tekrarlanmasını isterken, vatandaşlar da festivalin kalıcı hale gelmesini talep ediyor.