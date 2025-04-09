Törende yapılan konuşmalarda, Şahin Özbay’ın genç nesillere verdiği emek, ilham verici öğretmenliği ve unutulmaz anıları vurgulandı. Katılımcılar, “Öğrencilerimizin hayatında iz bırakan bir öğretmen olarak, emeğiniz ve fedakârlığınız bizim için çok kıymetli” diyerek, kendisine minnetlerini sundular.

Emekliliğe adım atan Şahin Özbay, düzenlenen bu anlamlı törende duygusal anlar yaşadı; uzun yıllar boyunca eğitim camiasına katkıda bulunduğu için teşekkür edildi. Tören, Kahramanmaraş’ta öğretmenlik mesleğinin ve fedakârlığın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, Şahin Özbay’ın ilham veren kariyerine duyulan saygı ve özlemi yansıttı.