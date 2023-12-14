Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Asrın Felaketinin Ardından Birçoğu Yıkılan Ve Hasar Alan Okullar Ve Bu Okullarda Eğitim Gören Öğrenciler İle Kahraman Kentin Eğitim Alanında Geldiği Son Noktayı Açıkladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda Gerçekleştirdiği Basın Açıklamasında Müdür Kahraman Depremde Eğitim Açısından Büyük Kayıplar Yaşandığını Dile Getirerek Bu Kayıpların Çoğunun Telafi Edileceğine Dikkat Çekti.

Konuşmasının Devamında Kahraman Kentin Eğitimi İle Alakalı Rakamları Basın Mensupları İle Paylaşarak Çalışmalarda Gelinen Son Nokta Hakkında Da Bilgiler Verdi.