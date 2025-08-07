Kaza, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine bağlı Tatlar Mahallesi Derindere mevkiinde meydana geldi. Henüz ehliyeti olmayan A.Ç. (17) yönetimindeki 46 ABY 114 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

1’i Ağır 3 Yaralı

Kazanın ardından araçta bulunan gençlerden sürücü A.Ç. ağır yaralandı. Araçtaki diğer yolcular E.Ç. (18) ve A.G. (16) ise hafif yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Ağır yaralı sürücünün sağlık durumu ciddiyetini korurken, kazanın nedenine dair teknik inceleme sürüyor.

Fotoğraflı Haber Notu:

