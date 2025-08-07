Kaza, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine bağlı Tatlar Mahallesi Derindere mevkiinde meydana geldi. Henüz ehliyeti olmayan A.Ç. (17) yönetimindeki 46 ABY 114 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

İstiklalspor, Ağustos Fuarı’nda yerini aldı!
İstiklalspor, Ağustos Fuarı’nda yerini aldı!
İçeriği Görüntüle

Whatsapp Görsel 2025 08 06 Saat 18.19.08 54197F55

1’i Ağır 3 Yaralı

Kazanın ardından araçta bulunan gençlerden sürücü A.Ç. ağır yaralandı. Araçtaki diğer yolcular E.Ç. (18) ve A.G. (16) ise hafif yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Whatsapp Görsel 2025 08 06 Saat 18.19.09 207650D0

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Ağır yaralı sürücünün sağlık durumu ciddiyetini korurken, kazanın nedenine dair teknik inceleme sürüyor.

Whatsapp Görsel 2025 08 06 Saat 18.19.09 5519B659

Fotoğraflı Haber Notu:

Kazaya ait görüntüler, olayın şiddetini gözler önüne serdi. (Fotoğraflar eklenecekse "📸 Foto Galeri İçin Tıklayın" şeklinde bağlantı verilebilir.)