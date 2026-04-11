Edinilen bilgilere göre, Hasancıklı Mahallesi istikametinden Kavlaklı Mahallesi yönüne seyir halinde olan 46 AIH 145 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammed E.T (17), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, orta refüje çıkarak burada bulunan 2 ağaca, ardından aydınlatma direğine çarptı.



Kazada yaralanan ehliyetsiz sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.