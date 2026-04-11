Bayraktar, Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Çağrı Bey derin deniz sondaj gemisini karşılama töreninde konuştu.

2024 Ekim'de Oruç Reis sismik araştırma gemisini karşılamak için yine Mogadişu Limanı'nda olduklarını anımsatan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman yine bugünkü gibi heyecanlı ve coşkulu bir tören tertip edilmişti. Ardından Oruç Reis gemimiz Somali açıklarında 7 ay süren sismik çalışma yürüttü. 3 farklı blokta toplam 4 bin 464 kilometrekarelik 3 boyutlu sismik veri topladı." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, yapılan sismik çalışmaların sonucunda bölgede umut vadeden jeolojik yapının gözlemlendiğini aktararak, "Kuyunun adını, Somali'de yeni doğan ilk bebek anlamına gelen 'Curad' koyduk. Mogadişu'ya 372 kilometre uzaklıktaki ilk kuyumuz olan Curad-1 ile inanıyorum ki enerjide Somali'de yeni bir dönem açılıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Yıldırım ve Çağrı Bey gemileriyle dünyanın en büyük 4. derin deniz arama filosuna sahip ülkesi haline geldiğine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Geçen 10 yılda geliştirdiğimiz kabiliyet ve tecrübeli insan kaynağımızla, Karadeniz'de doğal gaz bulduk ve şimdi ülkemizdeki 4 milyon evin ihtiyacını buradan üretiyoruz. Türkiye Petrolleri'ndeki jeologlarımız, petrol mühendislerimiz, doğal gaz mühendislerimiz ve jeofizikçilerimizle bugün Afrika'dayız. Her biri alanında uzman çalışanlarımız ve milli enerji filomuz sayesinde kıtanın en doğusunda yer alan Afrika Boynuzu'nda göreve hazırız. Bugün attığımız bu tarihi adımla Türk petrol, doğal gaz aramacılığında artık yeni bir dönem başlıyor."

Bayraktar, Çağrı Bey'in Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajını Somali'de gerçekleştireceğini dile getirerek, "Gemimizi 15 Şubat'ta Taşucu Limanı'ndan Somalili bakan arkadaşlarımla birlikte uğurladık. Çağrı Bey, 114 metrelik kule yüksekliği sebebiyle önce Akdeniz'i bir ucundan bir ucuna geçti. Sonra Afrika kıtasını baştan sona dolaştı ve 53 günlük seyrüseferin ardından Mogadişu açıklarına demirledi." sözlerini sarf etti.

Alparslan Bayraktar, geminin görev yapacağı kuyunun bulunduğu bölgenin açık denizde, kıyıdan 370 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

Deniz tabanından itibaren yaklaşık 4 bin metrelik sondaj planladıklarını ifade eden Bayraktar, "Toplamda 7 bin 500 metrelik bir derinliğe ulaşacağız. Bu yönüyle Curad-1, dünyanın en derin ikinci deniz sondajı olacak. Çağrı Bey'e bu kritik görevde Altan, Korkut ve Sancar isimli gemilerimiz refakat edecek." dedi.

Bayraktar, destek gemilerinin malzeme ve yakıt temininde, personel sevkiyatında ve konumlandırma operasyonlarında görev üstleneceğini vurgulayarak, Somali misyonunda gemilerde ve karada toplam 500 personelin 6 haftalık vardiyalar halinde çalışacağını dile getirdi.

Filoyu zorlu bir görevin beklediğinin altını çizen Bayraktar, "Özellikle Muson mevsiminde deniz hareketliliği ve yağışlarla mücadele etmek zorunda kalacaklar ancak hem milletimizin hem Somali halkının duaları onların yanında olacak. İklim ve hava şartlarının uygun seyretmesi durumunda sondaj operasyonumuzu 6 ila 9 ay arasında tamamlamayı planlıyoruz. Donanmamıza ait TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan deniz unsurlarımız da Somali açık denizlerinde enerji filomuzu koruyacak." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Mogadişu'ya gerçekleştirdiği kapsamlı ziyaret ile Somali'de önemli bir dönüm noktası yaşandığını belirtti.

Kriz döneminde Somali halkıyla yapılan dayanışmanın küresel kamuoyunun dikkatini çektiğini kaydeden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşılıklı saygı, güven ve kazan-kazan anlayışına dayalı ilişkilerimiz 2011'den bu yana yoğun bir ivme kazandı. Yatırımdan ticarete, savunmadan enerjiye birçok alanda işbirlikleri geliştirdik. Türkiye bugün itibarıyla sınırları dışında da derin deniz sondajı yapan ülkeler ligine yükseliyor. İnanıyorum ki Oruç Reis ile başlayan, Çağrı Bey ile devam eden bu süreç, hem Türkiye-Somali ilişkileri hem de Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir sayfa açıyor. Türk enerji tarihinde Somali görevi, denizaşırı arama ve üretim faaliyetlerindeki teknik kapasitesini ve operasyonel kabiliyetini farklı bir seviyeye yükselttiğinin önemli bir göstergesi."

Bayraktar, bu faaliyetin Türkiye'yi uluslararası alanda daha görünür kılacağını belirterek, "Bu zor ve meşakkatli yolda bizlere istikamet ve hedef gösteren, her zaman destek verip güvenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ülkesinin adeta kaderini değiştirecek stratejik adımları kararlılıkla atan Somali Devlet Başkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmud'a bir kez daha huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Bu önemli projenin sadece Somali'ye değil, aynı zamanda bölgesel istikrar ve güvenliğe de katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Somali'de görev alan personele başarılar dileyen Bayraktar, "Buradan inşallah birkaç ay sonra hayırlı bir haber, güzel bir keşif müjdesini hem Somali halkına hem de milletimize vermek inancıyla sizleri saygıyla hürmetle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, bizleri muvaffak eylesin ve Türkiye-Somali dostluğu daim olsun." dedi.