Ailesinin kayıp başvurusu üzerine, bölge genelinde geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmalarında, 500 kişilik bir ekip görev alıyor. AFAD, UMKE, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra yerel köylüler de seferber oldu. Ormanlık alanlar, göller, dereler ve yaylaları kapsayan bölgelerde titizlikle çalışma yürütülüyor. Jandarma ekipleri ve AFAD uzmanları, her ihtimali değerlendirerek iz sürmeye devam ediyor. Ayrıca, gelen ihbarlar da dikkate alınarak detaylı araştırmalar yapılıyor.

Duran Manış’ın konuşma bozukluğu olduğu bilgisi ekiplerin dikkatle çalışmasına yol açarken, yetkililerden alınan bilgiye göre şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı. Arama-kurtarma ekipleri, umudun kesilmediğini ve çalışmaların sistematik şekilde devam edeceğini belirtti.