Ancak kamuoyunda oluşan sert tepkiler sonrası, zam kararı geri alındı.



Konuya ilişkin açıklama yapan Kahramanmaraş Bakkallar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özsoy, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:



"Tüm esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı Ramazanlar dilerim. Halkımızın gösterdiği tepki sonucunda ekmek zammı iptal edilmiştir. Değer bilenlere gönül de verilir, ömür de…"



Zam kararının geri çekilmesi, vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, ekmek fiyatlarındaki değişim sürecinin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.